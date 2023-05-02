أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: موت الفجأة من علامات الساعة

تحدث الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن موت الفجأة وأنه من علامات الساعة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الساعة لا تقوم إلا بعد انتشار موت الفجأة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، إذ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قربت القيامة يزداد موت الفجأة».

سبيل النجاة الرضا بما قدره الله

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس: «موت الفجأة يعنى واحد ماشي في الشارع يقع يموت، واحد نام ومات، وده علامة على اختلال النظام واقتراب القيامة، وهذا لا يجعلنا نزهد في الدنيا، أو العمل، وعلينا أن نزداد صلاحا وإيمانا ونعلم أن الأمر كله بيد الله، ينبغي أن نتعلم أن نتوكل على الله ونثق في الله ونرضى بقضائه ولا نسخط على الحياة، لكل الإنسان قدره ورزقه، فسبيل النجاة الرضا بما قدره الله لنا».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023 وتبث عبر تردد 12054 رأسى وتشمل عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.