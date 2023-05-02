ما عقوبة أداء فريضة الحج بتأشيرة الزيارة إلى السعودية؟.. «شركات السياحة» تجيب

حذر علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المواطنين المصريين حاملى تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية من الاستجابة لإعلانات السماسرة الخاصة بتنظيم رحلات حج خلال الموسم الحالى لحاملى تلك التأشيرات، لافتا إلى أنّ تلك الإعلانات مضللة وتهدف إلى النصب على المواطنين وتعريض حياتهم إلى الخطر.

وأوضح الغمري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من السماسرة، أعلنوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنظيم رحلات حج لحاملى تأشيرات الزيارة تشمل حجز سكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتذاكر طيران ذهابا وإيابا، ومخيمات بمنى وعرفات.

عقوبات يتعرض لها حامل تأشيرة الزيارة خلال الحج

وأشار إلى أنّ المواطن المصرى الحاصل على تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية، إذا تم ضبطه من قبل السلطات السعودية أثناء موسم الحج، فإنه سيتعرض للعديد من العقوبات، لعل أهمها حبسه لفترة لن تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى منعه من دخول المملكة لفترة تتراوح من 5 و10 سنوات، وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، فضلا عن ضياع المبالغ التى تم دفعها للسمسار المنظم للرحلة.

وأكد أنه إذا تم إلقاء القبض على حامل تأشيرة الزيارة للسعودية من قبل سلطات المملكة، قبل أداء فريضة الحج، فإنه يتم حرمانه من أداء المناسك وتوقيع العقوبات عليه.

إلغاء ترخيص شركة السياحة المنظمة لرحلات حاملي تأشيرات الزيارة

ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ وزارة السياحة والآثار حذرت شركات السياحة المصرية من تنظيم أي رحلات حج لحاملى تأشيرات الزيارة، أو أي تأشيرات للمملكة العربية السعودية غير تأشيرة الحج، خلال موسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أنه وفقا للقانون فإن الشركة التى يثبت تنفيذها لمثل تلك الرحلات سيتم إلغاء ترخيصها.