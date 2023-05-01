«الخارجية العراقية»: إجلاء 19 مواطنا من السودان إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إجلاء 19 عراقيًا من السودان إلى السعودية.

وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية «نينا» إنَّه تمّ إجلاء 19 مواطنا عراقيّا من السودان إلى مدينة جدة، تمهيداً لمغادرتهم إلى العراق.

وأضاف: «نُقدر ونُثمن الجُهُود الإنسانيَّة المبذولة من الجهات السعودية ⁩المُختصة في تسهيل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة».