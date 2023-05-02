القبض على تاجر ملابس ومسجل خطر أثناء التنقيب عن الآثار في العمرانية

ألقت مباحث العمرانية القبض على تاجر ملابس ومسجل يقومان بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمسكنه، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص ألقي القبض على «صابر. أ»، 55 عاما، تاجر ملابس، والسابق اتهامه في قضيه قتل خطأ، وبصحبته «أبوسريع. ص»، 30 عاما، مسجل خطر، لسابق اتهامه في عدة قضايا سرقة وسلاح ومخدرات، وبتفتيشه ضبط بحوزته 9 أكياس من مخدر الآيس، وطربة حشيش ومبلغ مالي، و«أحمد. ع»، 20 عاما، وتبين وجود حفرة بإحدى الغرف وعثر بداخلها على حبل وخرطوم مياه، وبمواجهتهم أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، اعترفوا بالتنقيب عن الآثار.