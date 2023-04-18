السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتعدي على فتاة في المحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لقيامهم بخطف فتاة والتعدي عليها داخل منزل أحدهم، بعد أن تم استدراجها عن طريق نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حاجة أسرة إلى خادمة لمدة 10 أيام، والحصول على مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف جنيه.

المؤبد لـ3 متهمين

جاء الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى، وكشفت حيثيات القضية قيام المتهم الأول بإنشاء صفحة على «فيس بوك» لإيهام الفتيات بتوفير فرص عمل لهن، وفي هذه الواقعة أعلن المتهم عن حاجة أسرة إلى خادمة لمدة 10 أيام مقابل 10 آلاف جنيه، فتواصلت معه المجني عليها مبدية له رغبتها في العمل، فأخبرها بأن مقر العمل بمدينة المحلة، ووصف لها طريق الوصول وانتظرها المتهم الثاني بموقف السيارات القادمة من القاهرة ثم اقتادها إلى منزل المتهم الثالث، وما إن وصلت أخبرها المتهم الأول أن الإعلان الذي استدرجها به ليس حقيقيا وأنهم سيعتدون عليها تحت تهديد سلاح أبيض.

بينما كان المتهمان الآخران ينتظران إلا أن المجني عليها بعد أن تعدى عليها المتهم الأول وتأهب المتهم الثاني، قامت بالصراخ واستطاعت أن تفر هاربة من نافذة المنزل مستغيثة بعدد من أهالي المنطقة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة ثالث المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة

وكانت الاجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، تلقت بلاغاً من إحدى الفتيات يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي عليها واحتجازها داخل منزل خاص بهم، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أن تقرير الطب الشرعي أثبت صحة بلاغ المجني عليها، وبعد استيفاء الأوراق وانتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.