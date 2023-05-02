محافظ كفر الشيخ: تخصيص 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد مصطفى عبد الهادي، من الرقابة الإدارية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والمسئولين المعنيين بالخطة الاستثمارية، وخالد المنياوي، مسؤول الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

سرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة، وإزالة أي معوقات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الخطة في المواعيد المحددة لرفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمواطنين في مجالات الرصف، وإنشاء الكباري، ومد وتدعيم شبكة الكهرباء، والوحدات المحلية، ورفع مستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة وفي مجال المرور.

دعم المحافظة بـ45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية

وأكد محافظ كفر الشيخ أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعلنت حصول محافظة كفر الشيخ على حافز تميز عن العام المالي 2022 - 2023، وتعزيز وزيادة اعتمادات بمبلغ 45 مليونا و124 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بدائرة المحافظة.