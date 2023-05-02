متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد العمال بمحاضرة لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، محاضرة بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ بعنوان «يوم العمل»، للاحتفال بعيد العمال، والحديث عن أهمية اليوم، وأسباب الاحتفال به، وذلك تفعيلاً للدور الحيوي للمتاحف في المشاركة بالمناسبات والفعاليات القومية والعالمية، حيث يتم تنظيم المحاضرات والورش الفنية بهذه المناسبة.

محاضرة عن أهمية العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وألقت المحاضرة أميرة عون، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وذلك بحضور عدد من العاملين من المركز الثقافي، وتناولت المحاضرة أهمية العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الإعاقة لم تكُن يوماً حائلاً دون مشاركة الإنسان في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما أكدته الدراسات والتجارب الإنسانية عبر التاريخ، وكذلك تناولت قانون العمل فيما يخص العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عيد العمال

ويحتفل العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، ويسمى أيضاً «يوم العمل»، وهو اليوم العالمي للتضامن مع الطبقة العاملة، وهو يوم عطلة في كثير من البلدان.

ومتحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 80 جنيها، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي.