تحويلات مرورية وغلق كلي لمحور صلاح سالم لتنفيذ أعمال الرصف.. 45 يوما

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمحور صلاح سالم بالاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور باتجاه كوبري السيدة عائشة، بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة، وحتى محطة وقود التعاون، لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق، على أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال 45 يوما، ليلاً ونهاراً، اعتباراً من الساعة 12 صباح غد الأربعاء الموافق 3 مايو 2023.

ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي: القادم من ميدان حسن الأنور، استكمال السير بمحور صلاح سالم «التوسعة المستحدثة» فيميناً خلف نادي الأبطال للقوات المسلحة «الطريق المستحدث»، اتجاه شارع عين الحياة، فالدوران والعودة من أسفل كوبري متحف الحضارة اتجاه صلاح سالم وكوبري السيدة عائشة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.