7 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم بينها أسوان.. العظمى 37

تواصل درجات الحرارة في طقس اليوم الأربعاء ارتفاعا في 7 مدن، متخطية 35 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى لتسجل طقسا شديد الحرارة نهارا، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع سطوع الشمس، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى أيضا بطقس حار لمعتدل ليلا ولأول ساعات الصباح الباكر.

بينما تظل درجات الحرارة معتدلة على معظم الأنحاء نهارا بينما تنخفض درجات الحرارة بدرجات الحرارة الصغرى بطقس مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

طقس المدن الدافئة اليوم

تسجل المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم الأربعاء، درجات حرارة، بين 35 و37 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما درجة الحرارة الصغرى بين 18 لـ 20 درجة مئوية، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بطقس المدن الدافئة اليوم مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة مع إنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة التي ينتمي معظمها لجنوب صعيد مصر.

درجات الحرارة اليوم

وتستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الأربعاء وفقا للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة العظمي والصغري وهي كالتالي:

- أسوان 37 درجة للعظمى، و 20 للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى،19 درجة للصغرى.

-سوهاج 35 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- أسيوط 35 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.