طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ونشاط لحركة الرياح

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة سوهاج بشكل ملحوظ، اليوم الثلاثاء، لتسجل العظمى 33 مئوية، بفارق 4 درجات مئوية عن طقس أمس الاثنين، بينما تسجل الصغرى 17 درجة في طقس معتدل ليلا ومائل للبرودة خلال ساعات الصباح الأولى، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم

ويشهد طقس سوهاج اليوم نشاطا لحركة الرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، بسرعة تصل إلى 20 كم بالساعة، وتسجل نسبة الرطوبة 36%، مع سطوع أشعة الشمس وانعدام فرص سقوط أمطار، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

طقس سوهاج الأيام المقبلة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في سوهاج خلال طقس الفترة المقبلة، مع انعدام فرص سقوط أمطار، واستمرار تأثر المحافظة بهبوب رياح مثيرة للأتربة.