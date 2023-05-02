طقس جنوب سيناء اليوم.. أجواء ربيعية وقمة سانت كاترين تسجل 3 درجات

تشهد مدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، بعد أن سجلت درجة الحرارة أقل من الصفر فوق القمم الجبلية خلال يومين متتاليين.

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد طقسا ربيعيا اليوم، حيث عادت درجات الحرارة إلى الارتفاع بعد انخفاضها الفترة الماضية.

جبل موسى يسجل 6 درجات

وأوضح رئيس المدينة، أن قمة جبل موسى استقبلت نحو 500 سائح شاهدوا شروق شمس اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن قمة الجبل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجل جبل سانت كاترين 3 مئوية، أما مدينة سانت كاترين فسجلت 10 درجات، وتصل في منتصف اليوم إلى 20 درجة، مع وجود رياح خفيفة غربية وشمالية غربية وسرعتها 6 كيلومترات في الساعة.

درجة الحرارة في مدينة دهب

وسجلت مدينة دهب على ساحل خليج العقبة بجنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة على مستوي محافظة جنوب سيناء بـ23 مئوية، وتصل خلال اليوم إلى 31 درجة، وسرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة وهي رياح غربية وشمالية غربية.

أما مدينة شرم الشيخ فسجلت 21 درجة، وطابا 19، ونويبع 20، وطور سيناء 18، فيما ارتفعت نسبة الرطوبة في الهواء لتصل إلى 69%، مع نشاط لحركة الرياح حيث بلغت سرعتها 31 كيلومترا في الساعة.