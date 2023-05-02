طقس السويس اليوم.. غيوم جزئية ونشاط لحركة الرياح والعظمى تسجل 28 درجة

تشهد محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، طقساً مائلاً للبرودة خلال ساعات الصباح، وتنشط فيه حركة الرياح، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي.

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس السويس يشهد استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، حتي يوم الجمعة المقبل، وارتفاع نسبي للحرارة خلال النهار، لتسجل 28 درجة مئوية، وحالة البحر الأحمر معتدلة.

قراءات طقس السويس اليوم

وبحسب قراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس السويس اليوم، سجلت درجة الحرارة العظمى 28 مئوية، والصغرى 18، فيما سجلت نسبة الرطوبة 35%، وحركة الرياح 28 كم/ساعة.

ووفقاً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الاستعداد لموسم الصيف

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، وتجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين، ورفع كفاءة الحدائق، وإزالة التراكمات والحشائش والهيش، كما تُجري مديرية الصحة حملات مقاومة الباعوض والحشرات.