مواطنون يشيدون بالحوار الوطني في أسيوط.. أطياف المجتمع على مائدة واحدة

أشاد عدد من أهالي محافظة أسيوط بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الاستماع إلى الرؤى والمقتراحات المختلفة، والذي يؤكد نجاح الرئيس في جمع أطياف المجتمع على مائدة واحدة لبناء الوطن والنهوض به.

مشاركة جميع أطياف المجتمع

وقال سيد الدرديري سيد، موظف بالتربية والتعليم بأسيوط، في حديثه لـ«الوطن» إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يضم أطياف المجتمع، ومن طراز فريد حيث يشارك فيه جميع فئات المجتمع سواء شباب أو أحزاب أو قوى سياسية ومثقفين ورجال أعمال من أجل وضع رؤى ومعالجة الأخطاء لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك يجعلنا نفخر بالرئيس الذي يعتبر رئيس كل المصريين لا يمنع فصيل من المشاركة من أجل مشاركة جميع أبناء الوطن في النهوض بالبلد والتركيز على احتياجات المواطنين المختلفة وتلبية متطلبات المجتمع سواء سياسيا أو اجتماعيا أو سياسيا.

الاستماع إلى متطلبات الشعب

وأضاف أن الحوار الوطني يناقش القوانين ومقترحات ممثلي الأحزاب في تعديلها والبت فيها من أجل الخروج بحصاد يرضي جميع أطياف المجتمع، ويؤكد رسالة مهمة أن الوطن للجميع والرئيس السيسي يفتح ذراعيه لجميع القوى السياسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ المشروعات القومية التي يحتاجها المواطن وتعديل القوانين التي تقف ضد المواطن المصري.

حوار شامل جامع

وأشار فتحي إبراهيم، مراجع حسابات بأسيوط إلى أن الرئيس قد سبق ودعا إلى حوارات وطنية مخلصة مع الشباب وكانت ناجحة، وأن الحوار الوطني الذي يجرى انعقاده يشمل كل أطياف المجتمع.