إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي الضواحي ببورسعيد

أصيب 4 أشخاص في حريق ضخم نشب في منزل بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ببورسعيد مساء اليوم، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المباني السكنية الأخرى المجاورة.

إصابة 4 أشخاص في الحريق

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد أنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في شقة سكنية بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وتسبب الحريق في إصابة 4 أشخاص.

سيارتان للسيطرة على النيران

وعلى الفور توجهت سيارتا إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وقام رجال الإطفاء بأعمال التبريد لمنع اشتعاله مرة أخرى، كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في شقة في عمارة 51 بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وأسفرت النيران عن إصابة 4 أشخاص.

أسماء المصابين في الحريق

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول نبيل محمد حسين، 51 سنة، ودنيا محمد نبيل، 25 سنة، إلى مستشفى السلام، مصابان بجرح بالجبهة من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى حالتي اختناق تم إسعافهما في المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.