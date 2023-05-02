حريق بشقة في 6 أكتوبر بسبب ماس كهربائي.. تفحم المحتويات بالكامل

نشب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الفردوس في مدينة 6 أكتوبر، نتج عنه تفحم الشقة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سبب الحريق ماس كهربائي

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، وتفحمها دون حدوث إصابات أو وفيات.

على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر، بصحبة رجال الحماية المدنية، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بمدينة الفردوس، ونتج عن الحريق تفحم الشقة بالكامل، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، بإشراف اللواء جابر بهاء الدين مدير الحماية المدنية.

وبسؤال صاحبة الشقة رجحت أن سبب الحريق ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.