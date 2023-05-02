إخماد حريق بمنزل عروسين في مدينة العدوة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمسكن عروسين، بعد زفافهما بأيام قليلة، بمدينة العدوة شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.

حريق بمنزل في العدوة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق، في مسكن عروسين، بمدينة العدوة، في أقصى شمال غربي المحافظة، عقب زفافهما بأيام قليلة.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، قبل امتداده لباقي الأدوار والمنازل المجاورة، وذلك دون إصابات بشرية.

احتراق محتويات المسكن

تسبب الحادث في احتراق بعض محتويات المسكن، دون أضرار بشرية، وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وفي وقت سابق أخمدت قوات الحماية المدنية، الجمعة الماضية، حريقا اندلع داخل منزل بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل «طه عبود»، بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق بعض أثاث المنزل بالطابق الثالث.