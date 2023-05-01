الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق حقل قمح بالشرقية

نشب حريق في أرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بعزبة أبو حمد بحوض الطرفة بنطاق مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، ما أسفر عن احتراق محصول القمح، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بحريق مزرعة قمح

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الزقازيق، يشير إلى نشوب حريق بحقل قمح تبلغ مساحته 4 أفدنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق بعزبة أبو حمد حوض الطرفة التابع لمركز الزقازيق.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بعدد 3 سيارات إطفاء إلى موقع حريق القمح للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للحقول المجاورة، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الحريق.