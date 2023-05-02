إنقاذ رجل من حريق نشب بغرفة نومه في مساكن الأمل بضواحي بورسعيد

أنقذ رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم، رجلا من حريق بسبب ماس كهربائي اندلع في غرفة نومه بمنزله بمساكن الأمل بحي الضواحي ببورسعيد.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد بأنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في غرفة نوم بالدور الأخير بمساكن الأمل بحي الضواحي ومنعت النيران خروج رجل كان بالغرفة.

سيارتان لإطفاء الحريق

وعلي الفور توجهت سيارتا إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق.

كما قام رجال الإطفاء بإخماد الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلي المساكن المحيطة بالشقة.

كما انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم الكشف الطبي على صاحب المنزل والتأكد من عدم إصابته بحالة اختناق أو جروح ناتجة من الحريق.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

رجال الإطفاء أنقذوا الرجل

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في غرفة النوم بالدور الأخير بمساكن الأمل بحي الضواحي واحتجزت النيران صاحب المنزل في غرفة نومه فاتصل برجال الإطفاء الذين هرعوا لإنقاذه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.