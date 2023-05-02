موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات.. تبدأ 13 مايو

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بعد اعتماد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، حيث من المقرر أن تبدأ في 13 مايو المقبل في بعض المحافظات.

فيما يلي تنشر«الوطن» موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، ضمن الموضوعات الخدمية التي تُنشر على مدار اليوم وتهم القراء في مصر والوطن العربي.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

جدول الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

- يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادتي الهندسة، ومادة الحاسب الآلي.

- يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادتي الجبر، والعلوم.

- يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

- يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الأحد الموافق 14مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر.

- يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

- يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، امتحان مادتي العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

- يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

- يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف

- يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الرياضية.

- يوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، امتحان مادتي الهندسة، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023، امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023، امتحان مادة التربية الفنية.