أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل للعام الدراسي 2023، سيبدأ السبت الموافق 3 يونيو 2023، مشيرة في تقرير لها أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 -2023، بدءا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023

وأوضحت التعليم من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، والتي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023.

بدء العام الدراسي الجديد.. السبت 24 سبتمبر

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.