نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم «رهبة»: «أتمنى تعجب الجمهور»

تستعد الفنانة نسرين أمين خلال الأيام القليلة المقبلة لانطلاق عرض فيلمها السينمائي الجديد «رهبة» في دور العرض السينمائية، والتي تشارك من خلاله بجانب الفنان أحمد الفيشاوي وعدد آخر من الفنانين.

وكشفت الفنانة نسرين أمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل الشخصية التي تقدمها في فيلم «رهبة»، فقالت إنَّها تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها وهي شخصية مطربة ستغنى خلال الأحداث.

نسرين أمين تتحدث عن فيلم رهبة

وعبرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في كواليس العمل قائلة: «سعيدة جدا بمشاركة الفيشاوي الفيلم لأنه فنان جميل وكان بينا كواليس حلوة وأتمنى أن يعجب الجمهور».

يُذكر أنَّ فيلم «رهبة» سيتمّ طرحه في السينمات ابتداءً من يوم الرابع والعشرون من الشهر الجاري، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي وثراء جبيل وأسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين.