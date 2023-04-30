نسرين أمين: سعيدة بإيرادات فيلم يوم 13.. ورهبة ليست التعاون الأول مع الفيشاوي

أعربت نسرين أمين عن سعادتها بالإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم «يوم 13» بالسينمات، مشيرة إلى أنها راضية للغاية عن إيرادات الفيلم، متمنية تحقيق المزيد خلال الأيام المقبلة.

نسرين أمين وأفلام الرعب

وعن تجربة الرعب، قالت نسرين لـ«الوطن»، إن هذه التجربة ليست تجربة الرعب الأولى التي قدمتها، سبق وقدمته لكن على مستوى الدراما.

وبخصوص فيلم «رهبة» المقرر عرضه في مايو المقبل، أعربت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع أحمد الفيشاوي، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى في التعاون معه، لكنها سبق وتعاونت معه في فيلم «ولاد رزق»، متمنية أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.

أبطال فيلم رهبة

يذكر أن فيلم «رهبة» من نوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك في بطولته بجانب الفيشاوي ونسرين، محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، أحمد رزمي، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، ندى بهجت، جمال حجازي، ومن تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.