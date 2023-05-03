خالد عبد العزيز لـ قصواء الخلالي: الحوار الوطني مهمة يجب أن تنجح ويستغلها الأحزاب

قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة معينة من المهم أن تنجح، وهي في ذلك تحتاج إلى رصيد شعبي، موضحًا: «يجب أن يكون هناك هدف للحوار، أنا لن أدلي برأيي، دوري تنسيقي تنظيمي فقط».

الحوار لا يغني عن الحكومة

وأضاف عبد العزيز» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»: «جربت من قبل في مؤتمرات الشباب أنه في حالة وجودة حوار جيد صريح وقوي ومدروس يكون هناك نتيجة لهذا الأمر مثل تعديل بعض القرارات والسياسات».

وأشار إلى أن هذا الحوار لا يغني عن الحكومة: «لسنا جهة تنفيذ أو تشريع، ولكن الحوار الوطني سيخرج ببعض التوصيات للقيادة السياسية التي من حقها تقرير ما إذا كانت هذه التوصيات يمكن تنفيذها، وعندها ترسلها للحكومة من أجل التنفيذ، وقد ترسل القيادة السياسية التوصيات إلى الجهات التشريعية».

يجب على الأحزاب استغلال الفرصة

وواصل: «كان هناك حاجز بين العمل السياسي والمواطنين بشكل أو بآخر، وبالتالي لو كنت حزبا سياسي لاهتممت بالتقدم بالشكل الذي يتيح لي رصيدا شعبيا، ولابد من استغلال هذه الفرصة التي لم تُتاح منذ فترة طويلة، والأحزاب تبذل مجهودا كبيرا في التعامل مع المعلومات الدقيقة حتى تقدم مقترحات بطريقة مدروسة وسليمة حتى لو اختلفت الأفكار والسياسات في حل قضية معينة».