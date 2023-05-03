ضياء رشوان: نسقنا مع 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن شق حقوق الإنسان سيكون محوراً رئيسياً في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية قائلاً: «لا يوجد جمعية واحدة أو منظمة مسجلة أو في طور التسجيل موصوفة بالمؤيدة أو المعارضة غائبة عن الحوار لأن الكل مشارك وهناك شخصيات بارزة مثل نجاد البرعي وأحمد راغب شاركا في جلستين ونسقنا مع أكثر من 25 منظمة حقوقية في الحوار الوطني».

تصفية بقايا قضية 173 لسنة 2014

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن جمعيات حقوق الإنسان لديها مشكلة رئيسية في القضية رقم 173 لسنة 2014 والتي نجم عنها اتهام 43 منظمة مصرية وأجنبية وتم إخلاء سبيل بعضهم وتبقى 14-15 منظمة مؤكداً أنه لديه تطمينات بأن هذه القضية سوف تنتهي قريباً مضيفًا: «سيصفى بقاياها قريباً جداً تزامناً مع المفرج عنهم من المحبوسين في قضايا سياسية وستكون كاملة قريباً وهذا من ثمار ونتائج الحوار».

وأكد ضياء رشوان أنه جنباً إلى جنب سيتم الاستمرار بوتيرة أسرع في مسيرة الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا أو تعبير مشيرًا إلى أنه في بداية الحوار الوطني كانت المتطلبات الإفراج عن عن 1075 ومع ذلك تم الافراج عن تم الإفراج عن 1270 حتى الآن تم اكتشاف أسماء ومسار الإفراجات سيواصل على ذمة قضايا بوتيرة أكبر.

مسألة الحبس الاحتياطي

وتابع ضياء رشوان: «مسألة الحبس الاحتياطي ما زالت إشكالية حقيقية ونرغب في التوافق مع النصوص الدستورية حيث وضع الدستور نصوص شديدة الرقي حيث إن من حبس احتياطياً وثبتت براءته يعوض عن فترة حبسه حيث نحتاج لتعديل نصوص الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وسيكون واحداً من أهم مخرجات الحوار وهناك جهد متزامن من قبل مجلس النواب».