إصابة 6 بينهم 4 طلاب في حادثي انقلاب ملاكي ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 طلاب، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الصناعية، ودراجة نارية في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا.

انقلاب ملاكي بالمنطقة الصناعية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الصناعية في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: أبانوب مدحت نبيل 19 عاما، محمد عويس محمد 19 عاما، محمد هشام بكري 19 عاما، نسيم سمير 20 عاما، جميعهم طلاب، الأول والأخير يقيمان في المنيا، والثاني ببني سويف والثالث بسوهاج.

تم نقل الطلاب الـ4 إلي مستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وأرتجاج.

انقلاب دراجة نارية بمغاغة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة نارية في شرق المحطة بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كلا من: عبد الجواد جبر 35 عاما، حميدة علي موسي 70 عاما، الأول مصاب بغيبوبة تامة والثاني بسحجات وكدمات وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.