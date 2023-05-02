صوامع وشون المنيا تستقبل 49 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 49153 طنا و395 كيلوجراما بالشون الحكومية والصوامع.

استقبال محصول القمح من الموردين

وبدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

المساحة المنزعة 243 ألف فدان

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، صباح اليوم، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير8 مخالفات تموينية.