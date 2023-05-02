انقطاع المياه غدا في المنيا لتطهير المحطات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، انقطاع مياه الشرب غدا الأربعاء في عدد من المناطق بمركز بني مزار، شمال المحافظة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

انقطاع المياه غدا في المنيا ببني مزار

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا والعضو المنتدب، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للشركة، إن مياه الشرب ستنقطع غدا في المنيا، وتحديدا في مركز بني مزاز بمجلس قروي الحسينية وأبو جرج والقيس ومجلس قروي بني علي.

وأوضح «السعيد" أن انقطاع المياه غدا في المنيا سيكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءا، وذلك لإجراء أعمال تطهير وغسيل للخزان الأرضي بمحطة المياه.

8 ساعات فترة انقطاع المياه غدا في المنيا

وسيترتب علي انقطاع المياه غدا في محافظة المنيا، تأثر بعض المنشآت والمصالح لذا طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات الحيوية والخدمية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع التي تمتد لـ8 ساعات متصلة.

ونوهت شركة مياه المنيا أن من يرغب في التواصل معها بشأن انقطاع المياه غدا في المنيا يتصل على رقم الخط الساخن 125، أو برسائل نصية على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو الإتصال علي أرقام الهواتف والواتساب 01050509013- 01271196196- 01271269587، وسيتم التعامل مع أي استفسارات أو شكاوى علي الفور.

كما نوهت الشركة أنه سيتم توفير سيارة مياه شرب صالحة للاستخدام، لتغطية المناطق المتأثرة من انقطاع المياه غدا في المنيا حتي عودة المياه مجددا.