تحرير 8 محاضر نقص وزن للمخابز البلدية بديرمواس في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

حملة مكبرة على المخابز البلدية

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير8 مخالفات تموينية جاءت ما بين نظافة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط سماد يوريا مدعم

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية في مركز ملوي، صباح اليوم، حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 22 طن من سماد اليوريا المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وتم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير محضر حيال المخالف، بالإضافة إلي تحرير 22 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.