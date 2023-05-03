الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم في المحافظات: نشاط للرياح وتحذير للسائقين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشهد البلاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم في المحافظات حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية في طقس اليوم بالمحافظات

وتشير التوقعات إلى أن البلاد تشهد أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في المحافظات على النحو الآتي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية

السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

جنوب سيناء 33 درجة مئوية شمال الصعيد 35 درجة مئوية جنوب الصعيد 37 درجة مئوية

وتشهد المحافظات نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت سائقى المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحياناً.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاعها (1.5 : 2 متر)، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة تصل إلى 2 متر.