منة فضالي تشكر «الوطن» على تكريمها: «أسعدتوني»

وجهّت الفنانة منة فضالي، رسالة شكر إلى جريدة «الوطن»، التي حظيت بتكريم منها مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد الإشادات الموسعة التي نالتها جماهيريًا ونقديًا في موسم مسلسلات رمضان 2023، ومشاركتها في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي، ومسلسل سره الباتع الذي يضم كوكبة من النجوم ومن إخراج خالد يوسف.

نجاح كبير

وتعيش الفنانة منة فضالي، حالة من السعادة في ظل النجاح الجماهيري الكبير لمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، والاستقبال الحافل لشخصية نرجس التي تجسّدها، وهي إحدى زوجات العمدة، التي تقرر الانفصال عنه، بعد تأكّدها من أن هناك ظلمًا وقع عليها لقبولها هذه الزيجة.

التكريم الرابع

وعبّرت منة فضالي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن سعادتها للتكريم داخل جريدة «الوطن»، والذي يعد التكريم الرابع لها من المؤسسة، ووصفت حسن استقبالها بالأمر الذي أسعدها للغاية.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، مي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وعصام السقا، قصة وإخراج محمد سامي، وشارك في الكتابة مهاب طارق.

كرّمت «الوطن» الفنانة منة فضالي، مساء الأربعاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته على المستوى الجماهيري والنقدي، في مسلسلي «جعفر العمدة» و«سره الباتع »، واللذين شاركت بهما في موسم دراما رمضان 2023.

وشهدت ندوة تكريم منة فضالي، حضور الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة «الوطن»، فيما أدارها الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن.