رئيس مدينة الخارجة بالوادي الجديد: مشروع «بشائر الخير» يقدم فرص عمل للأهالي

شهدت قرى بشائر الخير بمحافظة الوادي الجديد تحديدًا شمال مدينة الخارجة، باكورة إنتاج السكان القاطنين في هذه المنطقة، تحقيقًا لفكرة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة، التي تهدف إلي تحقيق مبادرة «بيتك غيطك مصنعك» التابعة لوزارة التخطيط بالوادي الجديد، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، وتضمنت التجربة بناء منازل ريفية لها ظهير زراعي يُوزع على المستفيدين أصحاب تلك المنازل، لتكوين مجتمع متكامل للتشجيع على إقامة مجتمع زراعي عمراني تجاري متكامل بالقرى.

المستفيدون من «بشائر الخير»: أصبحنا نعتمد على باكورة إنتاجنا

وقال خالد عبد النعيم، أحد المستفيدين من منازل بشائر الخير، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ أهل قريتي بشائر الخير الأولى والثانية، أصبحوا منتجين من الطراز الأول، فمعظم قاطني هذه القرى يعتمدون بشكل أساسي في غذائهم على الأراضي التي حصلوا عليها، وبدأوا فيها بالإنتاج والتربية: «أربي الدواجن والأرانب بمساعدة زوجتي وأولادي، وأصبحت تلك التجارة من أهم مصادر الدخل بالنسبة لي ولأسرتي»، مضيفًا أنّ معظم أهل القرية يربون الدواجن ويزرعون الأراضي التي جرى تسليمها لهم.

خدمات متكاملة داخل القرية

وأضاف «غنيم»، أنّ الخدمات داخل القرية متكاملة: «انتقلت بالفعل أنا وأسرتي بشكل كامل إلى القرية، لما وجدته من حياة كريمة نستطيع المعيشة فيها، بالإضافة إلى أنه مجتمع ريفي متكامل، مع وجود ملاعب ومدارس وخدمات ومرافق وبنية تحتية متكاملة توفر لنا حياة سعيدة».

وقال جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ محافظة الوادي الجديد، انتهت من تنفيذ مشروعات القرى النموذجية «بشاير الخير» بقرية المنيرة، التي تشمل 3 قرى متكاملة، وجرى توزيع الدفعة الأولى منها بعد فوز 80 منتفعًا بالقرعة العلنية بين المستوفين للشروط.

وأضاف، رئيس مركز الخارجة، أنّ المشروع يعتبر من القرى النموذجية بالمحافظة في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، حيث جرى إعلان شروط التقديم للحصول على منزل ريفي، وتتمثل في أنّ يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات، وأنّ يكون سنه يتراوح بين 20 و40 عامًا، وأنّ يكون حاصلًا على مؤهل دراسي «متوسط على الأقل»، ومؤديًا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون.

ويعد المشروع ضمن خطة الجذب السكاني التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة 100 منزل مصمم على الطراز البيئي، مساحة المنزل الواحد 110 أمتار مكعبة ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.