«بشائر الخير الحلم والأمل».. فيلم تسجيلي عن جهود الدولة للقضاء على العشوائيات

شهد حفل افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير.. الحلم والأمل»، حيث استعرض المجتمعات العمرانية التي شيّدها المصريون على ضفاف نهر النيل العظيم، موضحا أنّ المجتمعات التي بناها المصريون، شهدت تجمعات غير مخططة وغير آمنة على مرّ الأزمنة المختلفة، وما تبعها من مساكن قابلة للانهيار، وشوارع ضيّقة غير حضرية، وما نتج عنها من مخلفات وتلوث وانتشار الأمراض، ما جعل سكان هذه المناطق يعانون من قلة الخدمات لسنوات عديدة.

التخلص من العشوائيات

وتطرّق الفيلم التسجيلي، إلى كلمة الرئيس السيسي، حيث قال: «ما ترونه اليوم نتحرك فيه منذ سنوات، حلم عمره 40 عاما بالتخلص من العشوائيات، رفضنا ترك المصريين في مجتمعات مهملة، وحين حانت الفرصة بدأت العمل على الحلم، وكان التوفيق حليفنا».

وأوضح التقرير، أنّ طريق تحقيق الحلم بالقضاء على المجتمعات العشوائية، بدأ من خلال بناء آلاف الوحدات السكنية، لتكون بديلة عن المناطق الخطرة وغير الآمنة بمختلف محافظات الجمهورية بمشروعات بشائر الخير، حيث أصبحت المجتمعات السكانية متكاملة الخدمات والمرافق، لتوفر للمواطنين في مصر حياة كريمة بعيدا عن المخاطر التي عاشوا بها.

مشروع بشائر الخير

وأتمّ التقرير، أنّ مشروع بشائر الخير كان الأمل لكل محافظات مصر، حيث انتهت 12 مرحلة منه في الإسكندرية والبحيرة، ببناء 125 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية بغيط العنب والأباري ومأوى الصيادين، ضمن بشائر الخير 1 و2 و5 .