ما لا تعرفه عن الفنان الراحل توفيق الدقن.. رفض الاحتراف في نادي الزمالك

تحل اليوم الذكرى المئوية الأولى لميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن الملقب بـ«شرير السينما الظريف» و«الباز أفندي»، الذي قدم أدوار الشر بصورة ظريفة تقبلها الجميع وأعجبت الملايين، خاصة بعدما ترددت أفيهاته الشهيرة على لسان الجمهور، مثل: «أحلى من الشرف مفيش»، وغيرها من الجمل التي أشتهر بها.

لاعب كرة قدم متميز وتلقى عروضا احترافية

الفنان توفيق الدقن لم يكن فقط ممثل موهوب، ولكنه أيضًا كان لاعب كرة قدم متميز، وتلقى عروضا احترافية للعب كرة القدم بأندية جماهيرية كبيرة مثل نادي الزمالك.

المستشار ماضي توفيق الدقن نجل الفنان توفيق الدقن، كشف في تصريحات تلفزيونية له عن هذه العروض، قائلا إن والده تلقى عرضا كبيرا من نادي الزمالك ولكنه رفض، وفضل المشاركة في نادي السكة الحديد.

سبب رفض توفيق الدقن الاحتراف في نادي الزمالك

وكشف الدقن الابن السبب وراء ذلك، لافتًا إلى أن والده رفض احتراف كرة القدم في نادي الزمالك، بسبب قيام نادي الزمالك حينها بتجنيد اللاعبين إجباري لمدة 6 أشهر، وأن ذلك الأمر يتطلب إلى حلاقة الرأس، ونتيجة لاعتزاز «الدقن» بشعره، قرر رفض هذا العرض ولم يلعب لنادي الزمالك.