أهم محطات المرحلة التحضيرية للحوار الوطني.. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقه

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، بمشاركة القوي السياسية والأحزاب والمجتمع المدني، حيث يناقش على طاولته مختلف القضايا والموضوعات.

انطلاق الجلسات النقاشية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم الخطوات والجهود الجدية التي اتخذها الحوار الوطني في مرحلته التحضيرية التي كانت على مدار 23 اجتماعًا، شهدت انعقاد دائم لمجلس الأمناء، للوصول من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.

جهود المرحلة التحضيرية

- إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

- إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

- استقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

- انتهى مجلس الأمناء من تشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

- قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

- أعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع 3 أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.