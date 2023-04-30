مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الأحد 30 أبريل 2023

نشرت هيئة المساحة مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 أبريل، إذ يبحث الكثير من المصليين عن المواعيد الرسمية التي تغيرت كليا بغد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها "الوطن" للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:38صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:39 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 صباحًا.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:20 مساءً.

أذان العشاء: 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:17 مساءً.

أذان العشاء: 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 مساء.

أذان العصر: 4:20مساءً.

أذان المغرب: 7:23 مساءً.

أذان العشاء: 8:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:33 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 مساء.

أذان العصر: 4:29مساءً.

أذان المغرب: 7:32 مساءً.

أذان العشاء: 8:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:39 مساءً.