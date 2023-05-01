مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الاثنين 1-5-2023

يحرص الكثيرون على معرفة مواقيت الصلاة تبعا للمدينة التي يقطنون بها، لا سيما في ظل بداية العمل بالتوقيت الصيفي، وصيام سنة الـ6 أيام من شهر شوال.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حسب ما حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية اليوم الاثنين 1-5-2023.

مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:37

موعد أذان الشروق: 6:12

موعد أذان الظهر: 12:52

موعد أذان العصر: 4:29

موعد أذان المغرب: 7:32

موعد أذان العشاء: 8:

مواقيت الصلاة بمحافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

موعد الشروق: 6:16 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:57 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:39 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة طنطا

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد الشروق: 6:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 312:57 مساء.

موعد أذان العصر: 4:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:34 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة بمحافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد الشروق: 6:17 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء.

موعد أذان العصر: 4:24 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:50 مساءً.

مواقيت الصلاة بمدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

موعد الشروق: 6:14 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:45 مساء.

موعد أذان العصر: 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:17 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:35 مساءً.