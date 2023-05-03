عرض قائد سيارة متهم بدهس مسن وسيدة في الخليفة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض قائد سيارة متهم بدهس مسن وسيدة أثناء عبورهما الطريق في الخليفة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة، وطلبت من المباحث سرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها، لبيان إذا كانت قتل خطأ أم يوجد عمد.

بلاغ بدهس مسن وسيدة في الخليفة

وتلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع مسن وسيدة دهستمها سيارة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كلا من مسن يدعى «صخر ف ص» وسيدة تدعى «هنا ي م»، وبالفحص تبين إصابتهما بكسور في مناطق متفرقة من الجسم ونزيف خارجي.

نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليهما لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

التحريات حول واقعة الدهس

وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور المجني عليهما الطريق دهستهما السيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.