سيارة تدهس رضيعا أثناء لهوه أمام منزله في الخليفة

لقى رضيع مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء لهوه أمام منزله في منطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الرضيع المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

السيارة هشَّمت رأس الطفل

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد بدهس سيارة لرضيع ووفاته في الحال بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع يدعى «يوسف السيد أ»، يبلغ من العمر عامين، وبالفحص تبين أن رأسه مهشم تماما.

التحريات

وكشفت التحريات بأنه أثناء رجوع السيارة مرتكبة الواقعة للخلف تصادف تواجد الرضيع خلفها للهو، وأضافت التحريات أن قائد السيارة لم يشاهد الرضيع فدهسه، وتم التحفظ على السيارة وقائدها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.