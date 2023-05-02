ضبط قائد السيارة المتهم بدهس مسن وسيدة أثناء عبورهما الطريق في الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد السيارة المتهم بدهس مسن وسيدة أثناء عبورهما الطريق في منطقة الخليفة، كما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث الأليم

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بمصرع مسن وسيدة دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورهما الطريق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من مسن يدعى «صخر ف ص»، وجثة سيدة تدعى «هنا ي م» في نهر الطريق وسط بركة من الدماء، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة ، التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليهما لسماع أقوالهما حول الواقعة وملابساتها ، وقررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.