مصرع مسن وسيدة دهستهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في الخليفة

لقي مسن وسيدة مصرعهما دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورهما الطريق في الخليفة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت الواقعة قتل عمد أم قتل خطأ، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع مسن وسيدة دهستهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «صخر ف ص» وسيدة تدعى «هنا ي م»، وبالفحص تبين أن المسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى إصابته بنزيف بالرأس والأنف، بينما تبين أن السيدة مصابة بتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.