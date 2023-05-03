إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال أيام

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات الخاصة للامتحانات، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق كافة القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات في موعدها المحدد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور حسن الدمراداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية وفقا لتوجيهات المجلس.

من جانبه قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه تم الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى البدء في التجهيز لإعلان جداولها وفق الخريطة الزمنية والتأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للتيرم .