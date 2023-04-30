أصدرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي بمدارس الإدارات الثلاث التابعة للمحافظة، كما أعلنت موعد إجراء وجدول امتحانات المستوى الرفيع، وقد حددت المديرية موعد انطلاق الامتحانات في التاسعة من كل يوم امتحان اعتبارا من يوم السبت 6 مايو 2023.

جدول امتحانات الصف الرابع في محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني

وقد جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي فى محافظة السويس على النحو التالى:-

السبت 6 مايو : مادة اللغة العربية والخط والإملاء مدة اللجنة ساعتين ونصف فترة أولى ،الفترة الثانية التربية والدينية لمدة ساعة ونصف

الأحد 7 مايو : العلوم لمدة ساعة ونصف فترة أولى ،والمهارات المهنية ، لمدة ساعة ونصف فترة ثانية

الإثنين 8 مايو : مادة الدراسات ومدة اللجنة ساعة ونصف فترة أولى ،والفترة الثانية ict لمدة ساعة ونصف

الثلاثاء 9 مايو :اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف

الأر بعاء 10 مايو : امتحان مادة الرياضيات مدة اللجنة ساعة ونصف

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ووجهت مديرية التربية والتعليم، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتم التصحيح بشكل يومى حتى يتم الانتهاء من كل الامتحانات، ومنع حيازة التليفونات المحمولة، للطلاب والملاحظين.