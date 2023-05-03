آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 4.. الحق قبل إغلاق التسجيل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غدا الخميس 4 مايو، آخر فترة لتسجيل وحجز الوحدات السكنية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، للأشخاص الذين تقدموا في الإعلانات السابقة، ولم يسحبوا مقدم الجدية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كيفية تسجيل وحجز شقة في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع المتوسطة وفوق المتوسطة.

خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 4

- الاطلاع على بيانات الشقة المطروحة.

- تحديد كود الشقة في المدينة المطلوب الحجز بها.

- يقوم المواطن المتقدم بالضغط على زر «طلباتي».

- يضغط المتقدم بالنقر على «حجز الوحدة».

- إدخال كود حجز الشقة المرغوب عليها التقدم بشرط دفع مصاريف التسجيل ومقدم جدية الحجز.

- ثم الضغط على زر «اختيار».

- ظهور رسالة «تم الاختيار بنجاح».

- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطب إليها.

أهمية التسجل بالهاتف المحمول

وشددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة التأكد من صحة رقم التلفون المحمول المسجل الموقع الإلكتروني، لأنه سيرسل عليه رسائل نصية في مراحل مختلفة من التقديم، إذ ترسل عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب.