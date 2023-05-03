متى يتم حجز المقابر في مدينة 15 مايو؟.. «الإسكان» تجيب

قالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم فتح الحجز لـ 533 قطعة أرض مقابر في مدينة 15 مايو، بنظام حق الانتفاع، مقسمة إلى 489 قطعة أرض بمساحة 40 مترا للمسلمين، و44 قطعة بمساحة 30 متر للمسيحيين.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، موعد بداية ونهاية حجز قطع أراضي المقابر في مدينة 15 مايو، ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمتجمعات العمرانية الجديدة.

موعد حجز المقابر في مدينة 15 مايو

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أن موعد حجز أراض المقابر سيكون وفقا لكراسة الشروط بداية من يوم 7 مايو حتى يوم 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنه على كل من يرغب في الحجز، شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة بـ 15 مايو، مع تقديم المستندات المطلوبة، وبيانات الحجز.

شروط حجز مقبرة في مدينة 15 مايو

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شروط حجز مقبرة في مدينة 15 مايو، التي تتمثل في النحو الآتي:

- الشخص المتقدم مصري الجنسية.

- المتقدم من سكان مدينة 15 مايو.

- ألا يكون المتقدم حصل على مقبرة في وقت سابق سواء له أو لأحد من أسرته.

- لا يجوز حجز أكثر من مقبرة.

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تخصيص المقابر للأشخاص المنطبقة عليهم الشروط، سيكون من خلال القرعة اليدوية المعلنة، موضحة أن الإعلان عن مكان وموعد القرعة سيكون في وقت لاحق، وكذلك موعد تسليمها.