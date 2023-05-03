مصرع عامل غرقا في ترعة السماني بالبحيرة

لقي قبل قليل عامل مصرعه في ترعة تليمة طريق السماني قرية دنشال التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

غرق عامل في البحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول جثة شخص في العقد الخامس من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمى، جراء غرقه داخل إحدى الترع التابعة لقرية دنشال التابعة لدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى لطفى فتحي محمد عبد ربة، 50 سنة مقيم قرية دنشال.