«زراعة الشيوخ« لـ قصواء الخلالي: 1500 جنيه سعر توريد القمح مناسب ومجزٍ للمزارعين

قال عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن العلف كان يعتمد أساسا على الذرة الصفراء وليس القمح، إذ أن القمح دائما يستخدم في صناعة الدقيق، حيث جرى تحويله إلى استخدامات الإنسان وليس الحيوانات أو الأسماك.

أسعار الذرة الصفراء

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»: «ما حدث هذا العام، أنه نتيجة لارتفاع أسعار الذرة الصفراء بشكل كبير جدا ووصل الطن إلى 20 ألف جنيه، أي ضعف ثمن القمح، تحول بعض ضعاف النفوس من استخدامات القمح إلى استخدامات الإنتاج الحيواني وبخاصة في مزارع الأسماك، وعرضوا في الأسواء أسعار أكبر بمرة ونصف المرة من السعر الذي أعلنته الحكومة».

سعر توريد القمح 1000 جنيه

وتابع، أنه في بداية موسم القمح أعلنت الحكومة أن سعر التوريد سيكون 1000 جنيه، ثم زادت هذا السعر 250 جنيه للأردب، وفي النهاية أعلنت وصول سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مشددًا على أن سعر القمح مجزٍ جدا بالنسبة للمنتج الزراعي بما يسمح بزراعته والزيادة في مساحاته، وعندما يورد المزارع بهذا السعر فإنه سيحقق فائضا مقبولا جدا وإيرادات ستجعله متحمسا لزراعة القمح.

وأكد «عبدالسلام»، إن الدولة المصرية منعت استخدام القمح إلا في إنتاج الدقيق، على أن يمنع تماما استخدامه في تغذية الأسماك، مشددًا على ان استخدام القمح كعلف للدواجن والماشية سيضر المصلحة العامة ولابد من مواجهته.

الفجوة تتجاوز 10 ملايين طن

وأضاف عبدالسلام، إنه يجب أن نمنح مزايا للمنتجين، كما أن المستهلك من حقه الحصول على السلع بأسعار مقبولة ومعقولة وبشكل يمكنه تحمله، وفي هذا الصدد، تحاول الدولة المصرية تطبيق حلول عملية، أما الحلول المبنية على الرقابة بشكل كامل، فإنها لم تمنحنا النتائج المرجوة، فما يحدث في الأرز غير منطقي تماما، لأن هناك طبقة وسيطة جمعت المحصول عندها ولم يستفد منها المنتج أو المستهلك، وهذا أخطر شيء على العدل والسلام المجتمعي، وأرجو ألا يتكرر هذا الأمر في القمح».

كما قال «عبدالسلام» أن الفجوة في السوق المصري بين الإنتاج المحلي والإنتاج المستورد من القمح تتجاوز الـ10 مليون طن.