ارتفاع معدلات توريد القمح في المحافظات.. وإجراءات تحفيزية للمزارعين

تدفقت سيارات توريد القمح على صوامع وشون المحافظات وفق شروط وضوابط حددتها وزارتا التموين والزراعة، ووسط حالة من الرضا بين المزارعين، بسبب الإنتاج الوفير الذي وصل إلى 20 أدربا للفدان، وكذلك بسبب السعر الذي ارتفع إلى 1500 جنيه للأردب، ما أوجد حالة من الحرص بين المزارعين للحفاظ على كل حبة قمح هذا الموسم.

مواعيد توريد القمح في المحافظات

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا بشأن مواعيد توريد القمح لموسم 2023 بكل المواقع التخزينية، لتكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء يوميا، وذلك من أجل القضاء على أي تكدس يمكن أن يحدث أمام الصوامع والشون، نتيجة زيادة معدلات حصاد القمح في هذا الوقت.

توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن هذا الموسم مبشر بكل خير، ويشير إلى تحقق رقم قياسي في معدلات كميات توريد القمح إلى الجهات المسوقة، فقد وصلنا في خلال 9 أيام فقط من فتح باب توريد القمح في شون وصوامع الدقهلية إلى أكثر من 77 ألف طن، وهو معدل كبير عن السنوات الماضية.

معدلات توريد القمح في الدقهلية

وأضاف مدير مديرية التموين لـ«الوطن»، أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين استقبلت خلال التسعة أيام الماضية 28 ألفا و66 طنا، وشون وصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 28 ألفا و909 أطنان، والبنك الزراعي المصري 20 ألفا و82 طنا، إضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 2228 طنا، مؤكدا أن مزيد من تدفقات توريد القمح تستقبلها هذه المواقع يوميا.

الإقبال على توريد القمح لصوامع الفيوم

وفي محافظة الفيوم، قال أحمد حسان مدير صومعة طامية، أحدث وأكبر الصوامع بالمحافظة، إن الإقبال على توريد القمح للصوامع يزداد اليوم تلو الآخر، موضحًا أن الصومعة استقبلت أمس 1460 طنا، وأن الكميات الموردة تزداد مع زيادة معدلات حصاد القمح.

وتتنافس عدد من المحافظات الكبرى في زراعة القمح على توريد أعلى كميات من هذا الموسم، بداية من محافظة الوادي الجديد ومحافظة البحيرة واللتان تنتجان أكبر كميات من القمح سنويا، تليهما محافظة الشرقية ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ، وتأتي أكبر محافظات في الصعيد انتاجا للقمح بني سويف وأسيوط والفيوم وأسوان، وبدأ موسم توريد القمح فيها مبكرا نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

سعر توريد أدرب القمح المنتج محليا

وحدد وزير التموين في القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023، سعر توريد أدرب القمح المنتج محليا على مستوي محافظات مصر والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين علي حسب نظافة القمح ونقاوته، وهو كما يلي:

1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

1475 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.

1450 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.