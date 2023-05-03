«الأوقاف»: 1.8 مليار جنيه إيرادات الهيئة خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف، إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، عن الفترة 1 حتى 30 أبريل الماضي، موضحة أنّها بلغت 190 مليونا و778 ألفا و865 جنيها، بزيادة قدرها 9 ملايين و992 ألفا و72 جنيها، عما جرى تحصيله عن الشهر ذاته في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 5.5%.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عنها، أنّ ما تحقق يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف، وحسن استثمار أصول الوقف.

إيرادات هيئة الأوقاف المصرية

وتابت وزارة الأوقاف في بيان عها، أنّ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، عن الفترة من يوليو 2022 حتى 30 أبريل 2023، بلغ مليار و842 مليونا، و636 ألفا و703 جنيهات، بزيادة قدرها 232 مليونا و430 ألفا و910 جنيها، بنسبة زيادة قدرها 14.4% عما جرى تحصيله العام المالي السابق.