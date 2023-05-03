كيف أنهى عاطلان حياة «طفل مدينة نصر»؟.. الكاميرات أوقعت المتهمين في قبضة الشرطة

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة، واقعة مقتل طفل لم يتجاوز عمره الـ10 سنوات على يد عاطلين بسبب رفض والد الطفل دفع فدية، وتمّ القبض على المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بمدينة نصر يفيد العثور على جثة طفل داخل إحدى العقارات بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور أنتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، كما تبين أنه مخنوق وتوجد آثار تعذيب على جسده.

ومن خلال تكثيف التحريات في الواقعة وتفريغ الكاميرات، وقام رجال الشرطة بتحديد هوية مرتكبي الواقعة وعقب تقنيين الإجراءات قام رجال الشرطة بالقبض عليهم واقتيادهم الى قسم الشرطة

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، قيام المتهمين باختطاف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ مالي، وبعد رفض والد الطفل دفع فدية، قام المتهمين بقتل الطفل وإلقاء جثته في مكان العثور عليهم.

كما انتقلت جهات التحقيق الى مكان العثور على جثة الطفل وأمرت بنقله الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.