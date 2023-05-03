موانع صحية تُعيق سفرك لأداء الحج.. متحدث «الصحة» يوضح (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنَّه يوجد مجموعة من الاشتراطات الصحية التي تحرص الوزارة على أن يؤدي الحجاج فريضة الحج بشكل صحي ويحافظون على صحتهم، وهناك اشتراطات صحية إجبارية فرصتها السلطات بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها استكمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا وهو ما يعني أن الحاج لابد أن يكون قد حصل على جرعتين من اللقاح الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، بالإضافة للتطعيم ضد الالتهاب السحائي ولا يكون قد مر عليه أكثر من 3 سنوات.

يحتاج الحاج لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنَّه في جميع الأحوال يحتاج الحاج لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة التطعيم ضد الالتهاب السحائي، مشيرًا إلى وجود كشف طبي يتمّ توقيعه على المقبلين على أداء مناسك الحج، والتطعيمات جميعها موجودة في كل الأماكن والحدات التي يتم فيها التطعيم، مثل مراكز الرعاية الأساسية، ولكن كل الوحدات والمراكز الصحية موجودة في اللقاحات، بالإضافة للكشف بالمستشفيات.

موانع قد تعوق الحاج من السفر لأداء العمرة

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّه يوجد موانع قد تعوق الحاج من السفر لأداء العمرة من ضمنها المرض الشديد الذي يؤثر ويعيق المريض من استكمال أداء المناسك، مثل مرضى الفشل الكلوي، ومرضى الرئة ممن يحتاجون جلسات الأكسجين، والحالات الصعبة من أمراض القلب والتليف الكبدي والأورام.